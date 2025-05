Yadhira vivió todo un duelo

Yadhira Carrillo revela que, mientras su esposo, Juan Collado, estuvo privado de su libertad, ella también se sintió prisionera, pues detuvo por completo su vida, se recluyó en su casa y enfocó todas sus energías a acompañar a su marido, en lo que describió como un “duelo”.

En entrevista para Siéntese quien pueda, la actriz habló del episodio tan complicado que supuso para ella la separación de su esposo, cuando en 2019 fue detenido y encarcelado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Encarcelado en el Reclusorio Norte por cuatro, el abogado recibió diariamente, sin falta, una visita de su esposa, quien le llevaba los platillos que más le gustaban comer. Aunque la actriz siempre se mostró fuerte ante las cámaras, ahora reconoce el impacto tan grande que ese suceso produjo en su vida. “Para mí se apagaron las luces de toda mi vida completa/entera, cerré casa y vivía en mi habitación, yo estaba, de verdad, de luto”, afirma.

La gratitud que Carrillo sentía por su esposo, quien siempre la proveyó de amor y bienestar, fue lo que la motivó a acompañarlo en su condena, como si ella misma fuera quien tuviera que cumplirla. “Cuando tú estás dentro de un matrimonio, en el que a ti no te ha faltado nada, porque ese ser te lo ha dado todo, es que ese ser no es solo tu esposo, es tu yo completo; estás con esa persona, más en las malas que en las buenas”, precisó.

En una entrevista reciente, la actriz había dado a entender que el camino que antes la unía a collado ahora lo vive ella sola, pero en esta charla no fue clara con su respuesta cuando se le preguntó si estaba en pareja o no lo estaba. “Estoy feliz, mi vida, ahora, está más completa que antes, siempre he sido una mujer muy cobijada, muy amada”, declaró.