Yahir, afectado por fuerte intoxicación

El cantante Yahir atraviesa un complicado momento de salud, como lo dio a conocer tras compartir una fotografía en sus redes sociales.

El intérprete publicó una imagen en la que aparece recostado en su cama, luciendo cansado, y añadió un mensaje contundente: “Ta malito… una intoxicación horrible”. Aunque no ha especificado qué tipo de intoxicación sufrió, parece que Yahir se está recuperando en casa, y no se han reportado complicaciones adicionales. El famoso tampoco ha dado detalles sobre el tratamiento que está siguiendo ni si tomará algún descanso para recuperarse por completo.

A pesar de este contratiempo, Yahir continúa con varios proyectos en marcha. Además de su carrera musical, con Juego de voces, sigue participando en Mentiras, el musical.

Siempre transparente respecto a su salud, Yahir había hablado años atrás de una intervención para retirar un tumor benigno de los senos paranasales, de la que se recuperó satisfactoriamente. Desde entonces, se había mantenido saludable.