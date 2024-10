El teatro musical los ha hecho conocerse, encontrar las coincidencias, retarse y echar “fuego” juntos. María León y Yahir comparten, además, la disciplina como método para alcanzar una meta, de ahí que un día decidieran llevar más allá esta amistad: a una gira juntos.

María León recuerda que en sus inicios, sin los avances tecnológicos de hoy y sin redes sociales, llegar al gusto del público era más complicado para un artista. “No había tantas herramientas y nos tocó hacer de todo”, dice la exintegrante de Playa Limbo en entrevista.

Yahir tiene la misma percepción y agrega que gracias al teatro hoy son artistas versátiles que lo mismo pueden estar en musicales que en conciertos individuales y actuando en TV. “Si no tienes esa disciplina y actitud para escuchar y aprender de los demás es difícil que caminen las cosas”, considera.

Con el tiempo, han sido testigos de artistas que han desaparecido, dice María, porque la carrera no es fácil: “Una de las cosas que nos ha permitido el teatro es mantenernos vigentes en el momento artístico que está viviendo la industria musical y seguir proponiendo cosas nuevas”.

Hoy, coinciden los cantantes, tienen ganas de arriesgarse, de crecer y de compartir la experiencia de dos décadas que suman cada uno. “Todo el tiempo estamos escuchando cosas nuevas y acoplándonos a las nuevas tendencias sin perder nuestra esencia y eso nos lo ha dado el teatro. Con la disciplina que te da el teatro musical salen las cosas, porque además tienes que hacerla de coreógrafo, bailarín, modelo”, explica la intérprete de “El eco de tu voz”. Hoy en día, añade Yahir, consideran que tienen un momento de plenitud, resultado de la madurez que han adquirido a lo largo de sus carreras, equilibrando la pasión juvenil con la experiencia profesional.

Por ejemplo, León no olvida que el exintegrante de La Academia le brindó la mano cuando ella todavía seguía en Playa Limbo y hoy lanzan su sencillo “Dame tu amor”, el cual forma parte de su proyecto Fuego, con el que estrenarán más canciones y harán una gira nacional. “A Yahir le tengo gratitud porque fue uno de los primeros artistas que confió en mí, él me invitó cuando estaba todavía en la agrupación a cantar sola en uno de los proyectos más padres, que fue su primera Zona preferente (su disco en vivo)”, reconoce.

Yahir no oculta la chispa y admiración que tiene por su compañera, con quien ha compartido escenario en musicales como Jesucristo Súper Estrella, actualmente en cartelera, Vaselina y Hoy no me puedo levantar. “Es una mujer intensa, súper apasionada, no deja de proponer, ni de bailar, ahora con este tema hay una coreografía que ella montó, llegué a acoplarme de esta parte y me ha permitido salirme de mi zona de confort”, afirma.

Si bien no se ven como modelos a seguir, son conscientes de su impacto en el público, admite María, lo que les genera una reflexión sobre su responsabilidad como figuras públicas.