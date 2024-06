Yahir confirma reconciliación

Yahir reconoce que ya hubo un reencuentro con su hijo Tristán, con quien estuvo distanciado por varios años, debido a que el joven no se comprometió a alejarse de sus adicciones, sin embargo, el cantante confirma que, en la actualidad, su primogénito ya está trabajando por llevar un estilo de vida más sano, por lo que cuenta con su respaldo y admiración.

Desde hace unos años, la relación padre e hijo entre Yahir y Tristán llamó la atención de los medios, debido a que el intérprete de “La locura”, retiró su apoyo al joven que, luego de más un lustro de impulsarlo para dejar sus adicciones, no terminó por comprometerse con la promesa que había hecho al exacadémico.

La determinación de Yahir ha sido criticada por unos y aplaudida por otros, situación a la que ha hecho frente, asegurando que no abandonó a su hijo, sino que tuvo que respetar su decisión, ya que ya es un adulto, que debe de responsabilizarse de sus actos y asumir las consecuencias de los mismos. Y aunque la postura del también actor ha sido terminante, en más de una ocasión ha precisado que el amor por su hijo sigue, por lo que siempre estaría para él, siempre y cuando, Tristán estuviera dispuesto a cambiar por su bien.

Parece que ese día ha llegado, pues cuando Venga la alegría le preguntó a Yahir si era cierto que ya se había reunido con el joven para limar sus asperezas, él asintió. “Sí, muy bien, gracias a Dios, estuvimos un rato juntos, platicando, todo, convivimos un rato”, confirmó.

El famoso también confió que esta no es la única reunión que habrá con Tristán, pues destacó que ambos quieren volverse a ver y tratar de recuperar el tiempo perdido, ahora que el joven asegura que se ha alejado de las sustancias ilícitas, en búsqueda de llevar una vida mejor. “Tenemos planes de seguir en lo mismo, de vernos, de estar, estar el uno con el otro, estar en constante comunicación, disfrutar lo más que se pueda, que el tiempo se va rápido”, expresó.

Yahir no ocultó la dicha que experimentó no solo de ver a su hijo, sino su ímpetu para impulsar su carrera, pues heredó el gusto de su padre por la música: “Hablamos mucho, estamos el uno para el otro, él echándole todos los kilos a la vida, es un chamaco brillante, con un carisma, de verdad, único, me encantó verlo y saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical, que es lo que ahorita está superenfocado, así que le deseo todo lo mejor, cuenta conmigo, por supuesto”.

Finalmente, el artista aplaude que Tristán haya decidido dar un giro radical a las prácticas insanas que los distanció, pues reconoció que no debe de ser nada sencillo. “Él, a base de esfuerzo y de cosas duras y vivencias, ha decidido ponerle un fin a eso, yo sé que es complicadísimo, no la ha de estar pasando nada fácil, pero está trabajando duro en eso”, ahondó.