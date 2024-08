El cantante Yahir desmintió las especulaciones que indicaban que la salida de Angélica Vale de la obra Vaselina se debió a supuestos problemas con integrantes de Timbiriche. “La Vale es una mujer increíble, es una gran amiga mía, es una mujer super talentosa y le aportó muchísimo a ‘Vaselina’”, aseguró.

Por otra parte, el famoso, a pesar de su apretada agenda, ha mostrado interés en futuras colaboraciones en el ámbito del género regional mexicano.

El artista expresó su admiración por este estilo musical. “Los admiro mucho y encuentro una cuestión muy original en ellos. Me encanta su sonido y muchas cosas, aunque hay aspectos, como el enfoque bélico, que no me gustan tanto”, dijo.

En el ámbito personal, Yahir se considera afortunado tanto en su vida profesional como en su vida amorosa. El intérprete ha estado en una relación estable durante años y mencionó que el matrimonio no está en sus planes inmediatos. “Tengo muchos años con mi pareja, tenemos un chamaco hermoso de ocho años y estamos muy contentos. La verdad es que no hemos platicado sobre casarnos. No soy alguien que cree en el matrimonio; creo más en el respeto y el amor”, concluyó.