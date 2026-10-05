Yahir hizo de la motivación su jugada

Mientras las discusiones y pleitos suelen marcar el paso por La casa de los famosos México, Yahir decidió jugar de otro modo.

El cantante, sexto finalista de esta edición y uno de los consentidos del público, prefirió mantenerse alejado de las confrontaciones y ocupar su tiempo en terapias y actividades que le permitieran sentirse productivo.

Incluso dormir de día le incomodaba: no quería que el público confundiera su actitud en el reality con quien es fuera de él.

“El juego es rudo, es complicado, a veces parece que quiere que te confrontes con alguien, que discutas y que tengas broncas, pero la verdad es que traté de no hacerlo, llevármela suave, de reír, disfrutar. Cocinar, que tanto me gusta, entrenar, no me gustaba estar dormido, no quería que se me viera como un vato flojo”, contó.

Con la mente activa

El exacadémico comentó que fue en el ejercicio y las tareas domésticas, como cocinar, barrer y lavar los trastes, que encontró una forma de mantenerse ocupado y con la mente activa durante su estancia en la casa.

“Sufrí mucho cuando todo el mundo se iba a dormir y yo me quedaba despierto, porque me aburría, empezaba a cabecear, y eso no me gustaba”, relató.

Con sus entrenamientos diarios y el estado físico que mostró durante la competencia, Yahir inspiró a compañeros como Ese Pérez y otros habitantes de la casa a interesarse por el ejercicio, algo que lo llena de satisfacción.

“Memo fue un ejemplo grandísimo de que se puede y pues yo feliz de la vida de poder compartir mi experiencia dentro de la onda fitness, de demostrar una etapa sana de mi vida, que es una terapia bien importante para mí y que puede caerle muy bien a muchas personas en cuestión de salud”, apunta.

Yahir asegura mantener una buena relación con todos los participantes de la cuarta temporada del reality de Televisa, incluida Gala Montes, pese a su breve estancia en la casa.

El cantante asegura que, hasta ahora, desconoce la discusión que surgió en redes sociales entre la actriz y Tristán, su hijo.

“De Gala, no entendí realmente qué fue lo que pasó, sentí que llegó a darle duro a la casa, a darle la chispa de rudeza que necesitaba, pero hasta ahorita no sé qué fue lo que pasó con ella. La verdad es que no lo vi, no tengo teléfono, no tengo información, no lo vi”, expresó.