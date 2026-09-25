Yahir pide perdón a su hijo Tristan

A punto de llegar a la gran final, el cantante Yahir protagonizó uno de los momentos más emotivos de esta temporada de La casa de los famosos México. Durante una dinámica, los habitantes abrieron su corazón sobre las vivencias que los han marcado, y el cantante tomó la oportunidad para hablar de su hijo mayor, Tristan. “Yo le tengo que pedir perdón a mi primer hijo”, dijo con la voz entrecortada a sus compañeros.

El intérprete de “La locura” recordó que durante mucho tiempo sostuvo una gran relación con su hijo: eran muy unidos y el amor que existía entre ellos era evidente. Sin embargo, todo cambió cuando Tristan creció y se vio inmerso en problemas de adicciones. “A esta vida yo vine a ser papá, amo ser papá... y empezamos desde hace mucho tiempo a tener problemas con las adicciones”, dijo.

Y es que, en ese entonces, el joven no solo admitió, públicamente, su consumo a varias sustancias, también se inició en el contenido para adultos, se declaró bisexual y pidió la aceptación y apoyo de su familia. Por su parte, Yahir decidió alejarse del joven, se negó a ser cómplice de su consumo y reconoció que había decidido soltarlo hasta el momento en el que él pidiera ayuda.

Planes fallidos

El cantante explicó que parte de los conflictos fue que la desesperación lo invadió e intentó buscar alternativas para ayudarlo, pero sus decisiones terminaron afectando la relación padre e hijo. “Quería solucionarlo de muchas maneras, mucha gente se empezó a meter y tocamos muchas clínicas de rehabilitación, anexos con los que él no estaba de acuerdo, que no quería y se llegó a partes en las que yo nunca creí llegar”, agregó.

Finalmente, Yahir aprovechó el momento para dirigirse directamente al joven y expresarle cuánto extraña la relación que tenían antes de atravesar aquella etapa. “Por esos momentos que no estuve a tu lado, te quiero decir que te amo, que extraño la relación que teníamos... que aquí estoy siempre y que me disculpes”, expresó.

Cabe destacar que, durante su encierro en el reality, una de las personas que más han apoyado al artista es precisamente Tristan; incluso, tuvo un enfrentamiento con Gala Montes cuando esta hizo alguna declaraciones fuertes contra su padre.