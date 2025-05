Yahir se reconcilia consigo mismo

Yahir escribe un nuevo capítulo que no solo abarca su vida en los escenarios, también la personal. En su carrera no solo representa su regreso a la música, también representa una reconciliación consigo mismo.

Cuenta que a lo largo de estos años (23 desde que salió de La Academia), aprendió a escucharse, a entender sus emociones y descubrir nuevas formas de conectar con las relaciones, sin dejar de creer en el amor. Su historia con Jacqueline Fierros, madre de su hijo mayor, Tristán, es un ejemplo de ello, antes de alcanzar la fama.

Tristán, hoy un joven de 27 años, enfrentó momentos difíciles debido a su adicción a las drogas y el cantante procuró apoyarlo en sus peores momentos, incluso con el distanciamiento de ambos. Hoy se encuentra en una etapa distinta. Desde 2022, comparte su vida con Cristina Lliteras, madre de su hijo menor Ian, y con quien decidió retomar el amor desde la madurez.

El famoso incluso se mudó a Sonora para estar más cerca de ella y de su familia. Y aunque ha dicho que el matrimonio no está en sus planes, asegura vivir estabilidad y plenitud amorosa. “He tenido de todo. Momentos de dejarme ir en caída libre y unos más reservados. Me gusta el detalle, la confianza, explorar cosas distintas, no caer en la rutina. Me gusta salir, acampar, ir al cine, cocinar, platicar… Hacer muchas cosas como pareja”, contó.

Aprender a amar de nuevo

A sus 46 años, Yahir habla del amor como algo que se construye, lejos del impulso y más cerca de la complicidad. “El amor pasa por etapas. Yo ahora tengo la relación más larga de mi vida, casi 10 años con mi pareja. Mantenemos viva la llama siendo cómplices, apoyándonos, hablando mucho, viajando, compartiendo”, cuenta el también actor.

Cuando ingresó a La Academia en 2002, no solo comenzó su camino como cantante, sino también una de las etapas más intensas de su vida. Pasó seis meses encerrado junto a otros jóvenes talentos, sometido a una rutina rigurosa. Aunque la experiencia fue desafiante, le brindó bases sólidas para asimilar éxitos, caídas, las pérdidas y los aprendizajes. “Estábamos súper enfocados: clases todo el día, con grandes maestros y psicólogos. Eso te da una base. Ese enfoque me ayudó a no tener miedo de pedir ayuda. Todo ese aprendizaje, lo bueno y lo malo, te ayuda a buscar el equilibrio entre el trabajo, la familia y lo que te apasiona”, señaló.

Hoy, más que nunca, se muestra transparente y en paz. Atrás quedó el vértigo de la fama repentina, las dudas, los errores y las recaídas. Con una nueva perspectiva sobre la vida y salud emocional, el cantante sonorense se tomó el tiempo para mirarse hacia adentro, reconstruirse y priorizar su bienestar. En este camino, confiesa, la terapia ha sido una herramienta clave.

“Todo ha sido gracias a la terapia. Antes pensaba que ir a terapia era para locos, pero te das cuenta de que es necesario tener herramientas para estar bien, para dar lo mejor de ti. También es importante no dejar de hacer esas pequeñas cosas que te gustan, como jugar beisbol. No hacerlo por otros, sino por ti”, confiesa.

Identidad musical

En las próximas semanas y con su nuevo sencillo, “Antes de renunciar”, Yahir retomará los escenarios con una serie de presentaciones en distintas ciudades del país, incluyendo Sonora, Veracruz y Chiapas.

“Cantar en vivo es otra forma de sanar. Sanar mientras uno insiste en lo que cree. Esta canción habla justo de eso: de no soltar, de intentarlo una vez más antes de rendirse”, añade respecto al tema, que se estrenó este miércoles en todas las plataformas digitales.

Se trata de una adaptación al español de “Água com acúcar”, éxito de Luan Santana, y habla de una persona que, a pesar del desamor, apuesta por un último intento. “Propone un cierre digno: antes de rendirse, intentarlo con el corazón en la mano. Eso me conmovió y por eso quise hacerla mía”, explica.

La canción marca el regreso del intérprete a la música, después de un periodo dedicado al teatro musical (Jesucristo Súper Estrella) y a la televisión, donde actualmente participa en el programa Juego de voces.