Yahir se suma a La casa de los famosos

Yahir volverá al formato que lo vio nacer, el reality show. El cantante fue confirmado como el séptimo habitante de la nueva temporada de La casa de los famosos México.

El lunes por la noche la producción del producción hizo una transmisión especial para anunciar al nuevo integrante del elenco, y para sorpresa de muchos el nombre del artista salió a la luz.

Durante su presentación, el intérprete de “Alucinado” afirmó sentirse contento y muy nervioso por este nuevo reto en su carrera; sin embargo, el sentirse observado las 24 horas no es algo nuevo, pues recordemos que ya participó en La Academia.

El sonorense explicó que la razón principal para entrar al programa es reconectar con su público, pues hace más de 24 años que se dio a conocer y cree que es momento de una nueva etapa en su carrera.

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Este lunes 13 de julio, se confirmó que Yahir es el séptimo participante del exitoso reality, sorprendiendo a sus seguidores, quienes ahora podrán conocer una faceta muy distinta del cantante y actor dentro de la casa más famosa del país.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la música y la televisión, el intérprete llega como una de las figuras más reconocidas de esta temporada, por lo que su participación ya genera gran emoción entre todos sus seguidores.

Yahir Othón Parra nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, y alcanzó la fama en 2002 al formar parte de la primera generación del reality show musical, donde rápidamente se convirtió en uno de los participantes más queridos por la audiencia.

Tras su paso por el programa, Yahir consolidó una exitosa carrera musical con álbumes como Yahir, “Otra historia de amor”, “No te apartes de mí”, “Con el alma entre las manos” y “+ Allá”, de los que se desprenden temas que marcaron su trayectoria, entre ellos “Alucinado”, “La Locura”, “No te apartes de mí’, “Fue ella, fui yo” y “Déjame”, consolidándose como una de las voces más importantes del pop mexicano.

Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como actor al protagonizar diversas telenovelas. También ha brillado sobre los escenarios teatrales con producciones de gran formato como Jesucristo Superestrella y Mentiras: el musical, demostrando su versatilidad como intérprete.