Yajvalel Vinajel llegará a la Unicach

La música tradicional de los pueblos originarios de Chiapas tendrá un espacio de encuentro y reconocimiento en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con la participación del grupo Yajvalel Vinajel, que ofrecerá un concierto de música tradicional de Chamula durante la 4ª Jornada de Pueblos Originarios, organizada por la Facultad de Música.

La jornada se llevará a cabo este 14 de agosto de 2026, en el auditorio José Ruiz García de la Facultad de Música, como un espacio para acercar a la comunidad universitaria y al público en general a expresiones artísticas, conocimientos y formas de comprender el mundo, presentes en los pueblos originarios de Chiapas, explicó Rogers Fabián Torres Abadía, coordinador de la actividad.

Presentación

El concierto de Yajvalel Vinajel, programado para las 12:00 horas del viernes 14 de agosto, permitirá a la comunidad universitaria acercarse a una expresión musical vinculada con la vida comunitaria y con la riqueza cultural del pueblo tsotsil.

La música, en este contexto, trasciende su dimensión artística para convertirse también en una forma de preservar y transmitir conocimientos, memorias y maneras de relacionarse con el entorno, detalló Torres Abadía, quien también coordina la Maestría en Música y lidera el grupo de investigación Educamus.

La jornada incluirá, el mismo 14 de agosto a las 11:00 horas, la conferencia “El proceso de elaboración de lana de borrego: hilada de lana, cardar lana, tejer y bordar”, impartida por Angelina Gómez Patishtán, artesana originaria de la comunidad Narváez, en el municipio de Chamula.