Yalitza inspira a niñas en el deporte

Las Amazonas de Yaxunah, un equipo de softbol de la región maya mexicana, tiene una nueva integrante: Yalitza Aparicio. La nominada al Óscar a mejor actriz por su trabajo en Roma prestó su voz a un documental sobre dicha escuadra deportiva, que ha luchado contra el machismo y competido internacionalmente, y el cual se proyectará en Los Angeles Latino International Film Festival, que inició el miércoles.

El filme es una producción del canal ESPN, dirigido por Alfonso Algara, que inicia así su periplo con el público. El material, de acuerdo con la sinopsis oficial, inicia en una pequeña aldea maya de Yucatán en México, donde un grupo de mujeres comenzó a jugar beisbol con un bate improvisado tallado en la rama de un árbol.

Lo que siguió fue una lucha contra el sexismo, jugar descalzas y con trajes tradicionales mayas ante la falta de recursos. La escuadra se ha convertido en un fenómeno. Al jugar descalzas y con trajes tradicionales mayas debido a la falta de recursos, las Amazonas se convirtieron en un equipo de softbol itinerante que desafió las normas culturales y acercó a una nueva generación a sus tradiciones.

“A este documental llegué a través del equipo que se acercó y me compartió parte de la historia que había detrás. Me llamó demasiado la atención porque una de las protagonistas dijo que le gustaría que las niñas se dieran cuenta de que sí se puede y se atrevieran a luchar por sus sueños”, cuenta Yalitza. “Estamos hablando también sobre la importancia de llevar a distintos puntos la representación porque me pasó a mí en el cine, cuando inicié siempre había comentarios respecto a mi perfil, color, origen y quien yo era”.

Las Amazonas de Yaxunah, título del largometraje, inició su rodaje en octubre de 2022, pero fue hasta diciembre pasado que la también actriz de Presencias se sumó a los trabajos. Algara, director de la cinta, en una entrevista concedida a la edición en español de Los Ángeles Times que el nombre de la oaxaqueña resonó en ellos desde un inicio.

“Pensamos en Salma Hayek, pero Yalitza caía de manera natural, logramos contactar con su ‘manager’ y desde un inicio dijeron que sí. Ella realmente va sintiendo cada línea y la vas oyendo con su voz”, destaca el realizador.