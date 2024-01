Yanet Aguilar Sosa fue anunciada el lunes como la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Filey 2024, “por mantener vivo el género del reportaje, con una mirada crítica y diferente; y abordar temas que van más allá de la agenda marcada por las instituciones y mantenerse en búsqueda constante de voces diversas”, se lee en el comunicado emitido por la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

“Ser reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Filey 2024 es un verdadero honor, no solo porque es el galardón más importante que celebra el periodismo cultural diario y de a pie que se hace en nuestro país, sino también porque al otorgármelo me suma a una lista de periodistas amigos a los que admiro y respeto: Virginia Bautista, Sonia Sierra, Leticia Sánchez, Merry McMasters y Miguel de la Cruz. Desde luego, me honra también, porque reconoce el trabajo que he hecho a lo largo de tres décadas en diferentes espacios y medios de comunicación, pero especialmente en El Gran Diario de México, donde he aprendido tanto y formado parte de un equipo de profesionales que ejerce el periodismo con rigor, calidad, compromiso y ética”, expresó en entrevista la homenajeada.

“En tiempos violentos para el periodismo, en un país que encabeza la lista de periodistas asesinados por ejercer su labor, en una nación con tanta polarización social, con tremendas desigualdades económicas y pocas oportunidades, donde las mujeres son (somos) asesinadas por el hecho de ser mujeres, en este país con tantas tragedias de las que sin duda reportamos a diario desde nuestras trincheras, hacer periodismo cultural todos los días es un placer combinado con compromiso de hacerlo con conciencia de que México tiene un potencial enorme en su cultura y en sus manifestaciones artísticas y creativas”, continúa la periodista.

Hoy, 30 años después de que “comenzó en esta carrera de fondo y con algunos obstáculos”, mantiene, en sus palabras, “creo yo, la pasión y la curiosidad plena, el deseo por seguir descubriendo voces e historias, por dejarme seducir por una entrevista y un personaje, por leer un libro o estar ante una obra extraordinarios, dar voz a los jóvenes talentos y a los creadores consagrados, por hurgar en archivos de escritores y en bibliotecas, pero también por profundizar en temas de investigación en política cultural y científica, en acechar y hacer rendir cuentas a funcionarios culturales y científicos sobre cómo ejercen los recursos públicos”.

En el jurado estuvieron Andrés Tinoco, coordinador de Radio Universidad de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Alegría Martínez, jurado que invitó el colectivo Manos Libres Periodistas, y Virginia Bautista, acreedora al Premio Nacional de Periodismo 2023, quienes deliberaron por Aguilar Sosa.