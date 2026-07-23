Yanet García no teme a la funa

Yanet García sabe que entrar a La casa de los famosos México implica exponerse al escrutinio del público. La conductora y modelo, anunciada como la habitante número 15 del reality, asegura que no teme a una posible cancelación en redes sociales y que, si llega a ocurrir, prefiere tomarla como una oportunidad de crecimiento. “Si hay funa, aprender de dónde viene y qué hice. Somos seres humanos y siempre hay un crecimiento”, dice la llamada “Chica del Clima”.

Lejos de pensar en una larga estancia dentro del programa, García afirma que llega sin expectativas y con la intención de disfrutar cada día de la experiencia, dejando su permanencia en manos de la audiencia. “Estoy lista para salir a la semana, pero voy a disfrutar el momento y vivirlo. Si el público me da la oportunidad de estar más semanas, yo feliz; que pase lo que tenga que pasar, sin expectativas”, expresó.

No entrará en detalles íntimos

La presentadora y modelo explica que tampoco piensa usar el reality show para ventilar sus relaciones amorosas, como las que sostuvo con el actor Lewis Howes y con el influencer Doug “Censor” Martin. “No tengo nada que hablar de mis relaciones pasadas. Yo estoy enfocada en el presente y en la increíble oportunidad de conocer nuevas personas”, dijo.

Yanet reconoce que el encierro, que comenzará este domingo y cuya gala se verá a través de Las Estrellas y Vix, será un escenario distinto a cualquier proyecto que haya realizado, por lo que prefiere no adelantarse a lo que pueda ocurrir con la convivencia entre los habitantes.