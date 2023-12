Yani Prado, de las principales en El conde

De huir de un proxeneta español en la serie Sky Rojo, a ser víctima del machismo mexicano en la telenovela El conde: amor y honor. Esa es la parábola profesional que dibujó Yani Prado en este año que está por terminar y que verá sus frutos en 2024.

La cubana (La doble vida de Estela Carrillo y La reina soy yo) será uno de los personajes principales de El conde, producción para Telemundo que protagoniza Fernando Colunga (Alborada) y Ana Brenda Contreras (Por amar sin ley) que vería luz de pantalla el próximo año.

“Es una diva, una vedette de los años 50 que comienza con un terrateniente y por todo el sistema que tiene, abandona su carrera por una familia cuando no era lo que ella quería”, adelanta la caribeña. “Esta mujer tiene muchas cosas en cuanto al machismo, en esa década abundaba mucho y se toca el tema de manera fuerte. No es para poner un ejemplo, sino para saber lo que no debe volver a pasar, ahora se viven otros tiempos y hay una liberación como mujer”, agrega.

Yani indica que el personaje se dará cuenta de lo que le sucede, lo cual puede ayudar a quienes pasan por cosas así. “En la serie ve lo que pasa y hay un momento en que se despierta de nuevo esa pasión y lo que quiere ser. Es algo bonito”, expresa.

El conde: amor y honor está basada en la novela El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Aquí la trama inicia en la década de los 30 con una historia de amor entre el campesino Alejandro Gaitán (Colunga) y una joven inquieta llamada Mariana (Contreras).

Josefina de Zambrano (Jacqueline Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel) buscarán oponerse a esa relación. Alejandro será culpado de un doble homicidio y será trasladado a un calabozo en una alejada isla en el océano Pacífico.