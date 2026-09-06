Yeri Mua a La casa de los famosos

Yeri Mua está lista para entrar a La casa de los famosos México 2026 en el lugar del fashion stylist Aldo Rendón, quien abandonó el reality de Televisa para atender un problema de salud que viene arrastrando desde antes del encierro.

En un reciente live, la cantante fue cuestionada por sus fans sobre si entraría a la casa en esta temporada, y aseguró que sí le gustaría porque hay “puro mueble” dentro, aunque resaltó que hay personalidades que sí le agradan.

Con todo

En las redes sociales, aseguran que la jarocha entrará a la casa el próximo domingo, como un movimiento fuerte de la producción para competir con La Granja VIP, el reality de TV Azteca que competirá por el rating con La casa de los famosos durante el próximo mes.

Además, la cantante dio su opinión sobre Masad Altamimi, a quien aseguró que no apoya ni comparte lo que defienden sus fans de él. “Menos el Masad, a mí el Masad se me hace un mustio y esas viejas que apoyan al Massad son las mismas viejas que apoyan cada vez que entra un abusador a un reality”, expresó la cantante jarocha, quien parece que será la sorpresa del reality show.

En 2024, Yeri estuvo en pláticas con la producción de Televisa, pero no se había concretado su participación en el programa debido a que en ese momento tenía otras prioridades.