Yeri Mua a levantar el carnaval

Yeri Mua confirmó que formará parte del elenco del Carnaval de Veracruz 2026, donde se presentará el próximo 14 de febrero con su proyecto de reguetón mexa, justo en pleno Día del Amor y la Amistad.

El anuncio se hizo oficial a través de un video difundido por el Ayuntamiento de Veracruz, en el que aparece la jarocha acompañada de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, celebrando su regreso a una de las fiestas más importantes del estado.

De inmediato, los fans de Yeri estallaron de emoción, recordando que ella fue reina del Carnaval en 2022.

Rechazan su participación

Pero no todo fue confeti y serpentinas. En redes también surgieron voces críticas que cuestionaron la decisión, con comentarios como “mejor arreglen las calles”, “mejor nadota”, o recordando que en el pasado la propia Yeri lanzó críticas contra la organización del Carnaval.

Aun así, la llamada “Bratz jarocha” dejó claro su entusiasmo. “Ya estamos en el palacio municipal con nuestra alcaldesa, listas para dar una gran noticia para el Carnaval de Veracruz 2026”, expresó.