Yeri Mua alista acciones legales

Yeri Mua se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que decidiera responder públicamente a una serie de rumores relacionados con su estado de salud que circularon recientemente en redes sociales.

La controversia surgió después de que el influencer Víctor Ordóñez, conocido en internet como Lonche de Huevito, difundiera comentarios en los que insinuaba que la creadora de contenido presuntamente padecía VIH. Según las especulaciones, esa habría sido la razón por la que Yeri no participó en el reality show La Mansión VIP. Ante la creciente difusión de estos señalamientos, la cantante utilizó sus plataformas digitales para desmentir categóricamente la información. En sus publicaciones, afirmó que no es paciente de VIH y lamentó que se utilicen enfermedades o condiciones de salud como herramientas para atacar y desacreditar a las personas.

Discriminación

También señaló que ha sido constantemente juzgada por hablar abiertamente sobre su vida personal y su sexualidad, destacando que ello no justifica la propagación de información falsa. Asimismo, hizo un llamado a respetar a quienes viven con el virus y a evitar conductas discriminatorias que fomenten estigmas y prejuicios.

La famosa aprovechó el contexto del Mes del Orgullo para manifestar su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y para condenar cualquier expresión de serofobia, término que hace referencia al rechazo o discriminación hacia las personas que viven con VIH. Por otra parte, el periodista de espectáculos Gabo Cuevas reveló que el equipo legal de Yeri Mua ya estaría analizando una posible estrategia jurídica contra Lonche de Huevito. De acuerdo con dicha versión, las acciones podrían estar relacionadas con presunto daño moral y actos de discriminación derivados de las declaraciones hechas en redes sociales.

Hasta el momento, el influencer señalado no ha dado a conocer una postura oficial sobre la posible demanda. Mientras tanto, el caso continúa generando debate entre los seguidores de ambas figuras, quienes han dividido opiniones respecto a los límites de los comentarios en redes sociales y la responsabilidad de los creadores de contenido al difundir información sobre terceros.