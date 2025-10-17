Yeri Mua ayuda a damnificados

Ante la crisis provocada por las intensas lluvias que azotaron diversas zonas de Veracruz, la creadora de contenido Yeri Mua decidió apoyar a las familias afectadas.

Con un gesto que ha sido ampliamente aplaudido, anunció que destinó 50 mil pesos en productos esenciales para los damnificados, entre ellos alimentos, medicamentos y artículos de higiene, que serán distribuidos en Poza Rica, Álamo y Cazones.

La influencer adquirió una variedad de productos esenciales que incluyen alimentos no perecederos como arroz, leche, café, galletas, además de medicamentos básicos, productos de higiene personal, materiales de limpieza, agua embotellada, y croquetas para perros y gatos. También consideró artículos específicos como toallas sanitarias, desodorantes y Ensure, bebida nutritiva apta para niños y adultos mayores.

Esta selección responde a las necesidades urgentes de las familias afectadas por las inundaciones, demostrando una planeación solidaria y consciente.

¿Por qué decidió hacer público el apoyo?

Aunque normalmente evita hacer públicas sus acciones altruistas, esta vez optó por compartir su aporte de forma abierta. La famosa explicó que su intención no es presumir, sino motivar a otros a solidarizarse. “No se trata de presumir, sino de inspirar”, afirmó. Además, reconoció que parte de su decisión de documentar el proceso fue en respuesta a las críticas que cuestionaban su falta de apoyo ante la emergencia. “Lo hago por mis jarochos”, aseguró en sus redes.

En uno de sus videos, que ya suma más de medio millón de vistas y cientos de comentarios positivos, Yeri expresó su preocupación por la situación que viven muchas familias. “Veo tantas cosas feas que están sucediendo con las inundaciones… Haré mis donaciones, ojalá se puedan unir conmigo a apoyar a mi pueblo”, dijo visiblemente conmovida.

¿A dónde llegará la ayuda recolectada?

Según explicó la propia Yeri Mua, los víveres fueron entregados a centros de acopio verificados, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a las manos de quienes más los necesitan. Además, adelantó que su madre continuará con las compras y entregas en su nombre, ya que “aún falta mucho por cubrir”.

La influencer también colaboró con Marumena, una organización que apoya refugios de animales y comunidades locales, reafirmando su compromiso con causas sociales. Su gesto no solo alivió una crisis inmediata, sino que también recordó la importancia de la empatía y la acción colectiva en momentos de emergencia.