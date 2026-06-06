Yeri Mua culpa al “doctor psiquiatra”

Después del berrinche que protagonizó en días pasados en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Yeri Mua dijo sentirse avergonzada por el episodio en el que no dejó de llorar ante la prensa.

Yeri explicó que sufrió un ataque de ansiedad a su regreso de Corea del Sur y dijo que su psiquiatra aumentó su medicación para evitar nuevos episodios, después de que fue captada llorando en el aeropuerto en medio de la polémica por la detención de su expareja Naim Darrechi.

La influencer y cantante contó en sus redes sociales que el episodio ocurrió cuando se sintió rebasada por la prensa y por las personas que la rodeaban en su llegada a la Ciudad de México. En un video difundido en redes sociales se le ve caminando con su equipo de trabajo, cubriéndose el rostro por momentos, mientras varias personas le gritan mensajes de apoyo. “Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real”, escribió Yeri en sus redes sociales.

La famosa dijo que el momento que vivió con reporteros, representantes de medios de comunicación, le provocó una crisis emocional. También sostuvo que, aunque suele dar entrevistas, pidió una forma distinta de acercamiento en espacios públicos grandes. “Lo otro, la verdad no me gusta que se me avienten los periodistas y me aplasten, en verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea”, escribió la veracruzana en sus historias.

Más adelante añadió que no está en contra de la cobertura periodística y que mantiene una postura de respeto hacia la prensa.