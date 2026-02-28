Yeri Mua defiende empoderamiento

La cantante de reguetón Yeri Mua no se define como una “feminista perfecta”, pero sí como una mujer que evidencia el juicio social que recae sobre quienes hablan abiertamente de su sexualidad.

En conferencia de prensa, la cantante y creadora de contenido veracruzana sostuvo que las mujeres del reguetón son históricamente estigmatizadas, mientras que a los hombres del género rara vez se les cuestiona por el mismo contenido explícito. “Me encanta el movimiento feminista, pero más que ser una feminista perfecta, lo importante es ser fiel a una misma y no callarte por lo que digan los hombres. No creo que exista la mujer perfecta, pero sí creo que ser feminista es no dejar que te juzguen por ser quién eres. El patriarcado siempre va a estar zumbando, pero yo nunca me voy a callar; siempre voy a alzar la voz cuando un hombre se pase”, dijo.