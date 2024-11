Yeri Mua denuncia acoso

En la celebración “Beliween” que organizó la cantante Belinda, Yeri Mua fue una de las invitadas de la noche. Sin embargo, durante la fiesta, la influencer denunció el acoso de su ex Naim Darrechi.

Por medio de Instagram, la cantante compartió un video donde se le puede observar solicitando a su círculo que ignoren a Naim, dejando en claro que no tiene intención de retomar su relación. Afortunadamente, la presencia de sus amigos le permitió evitar un enfrentamiento más directo.

Aunado a ello, en la descripción del video llamó “agresor” a su expareja. “Y que me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar porque quería a fuerzas hablar conmigo y mi amiga me tuvo que ayudar”, señaló. “Sigan dejando que viva en México y va a seguir haciéndole esto a las mujeres, ya regrésenlo a España, por fa”, añadió en la grabación que subió a X la usuaria @lacomadritaof_.

Finalmente, en un segundo video detalló que “quería subir mis pruebas de lo que pasó, porque yo no sé con qué intención se me acercó esta persona, la cual, claramente, no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida”.