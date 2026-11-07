Yeri Mua desaira a fans

Un video que circula en redes sociales desató críticas contra Yeri Mua, luego de que la cantante se negara a tomarse fotografías con sus seguidores y evitara que la retrataran a su llegada al aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco.

La veracruzana arribó a ese destino para participar en los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco 2026. Fue a través de Facebook que la comunicadora Nitzy Montanez compartió una grabación realizada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde se observa a la intérprete caminando con su equipaje.

En el video, se escucha cómo Montanez y varias seguidoras le gritan “¡Yeri!”, mientras la cantante se cubre el rostro con una mano y continúa su camino sin detenerse para interactuar con quienes la llamaban.

La reacción provocó la molestia de Montanez, quien cuestionó la actitud de la veracruzana. “Muy mamona y sangrona, le pedimos una foto y no quiso. ¡Qué falta de humildad! La fama no se te debe subir a la cabeza”, retomó el portal Tribuna de la Bahía.

Cabe mencionar que la premiación llegó por primera vez a México, con la participación de cantantes y personalidades de la industria musical latinoamericana.