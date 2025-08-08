Yeri Mua, fanática de Florinda Meza

En una entrevista en el canal del Escorpión Dorado, Yeri Mua expresó su respeto hacia Florinda Meza, a quien considera una figura fuerte y digna de admiración, pese a las críticas. La joven también reflexionó con humor sobre si habría tomado decisiones similares en el terreno sentimental.

La influencer mexicana con millones de seguidores en redes sociales sorprendió a sus fans. Con tono espontáneo y entre risas, reveló su asombro por compartir un espacio que alguna vez ocupó la famosa actriz. “No puedo creer que estoy sentada donde se sentó Florinda Meza”, dijo, mientras recordaba que su mejor amigo la llama entre bromas “doña Sordina”.

Esto dio mucho de qué hablar, ya que recientemente volvió al centro de la conversación pública con el estreno de Chespirito: sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max. En esta producción, Meza aparece retratada como una figura dominante y polémica, lo que ha desatado fuertes reacciones en redes sociales.

A diferencia de muchos comentarios negativos en torno a la representación de Florinda Meza, Yeri Mua optó por un enfoque empático. Describió a la actriz como una mujer fuerte que ha sabido enfrentar las críticas. “Es bien perra, loba, comelona”, afirmó.

Conocida por su estilo irreverente, rescata así la imagen de una mujer que, aunque criticada, fue clave en la historia de la comedia mexicana y que acompañó a una de sus figuras más queridas.

Le gustan los “chacales”

Pese a la admiración, Yeri Mua también dejó en claro que no comparte todas las decisiones de vida de Meza. Particularmente, hizo referencia a la relación sentimental de la actriz con Roberto Gómez Bolaños, conocida por la diferencia de edad entre ambos. “La neta no, a mí no me gustan más grandes. A mí me gustan los chacales”, bromeó Yeri Mua, manteniendo su estilo frontal y despreocupado.