Los sentimientos de coraje e impotencia llenaron el corazón de Yeri Mua al saber que uno de sus amigos fue asesinado a puñaladas. El 11 de marzo, Alfredo Beauregard, quien era abogado, fue localizado muerto, en calles de la colonia Laureles en la ciudad de Veracruz.

Alfredo recibió al menos cuatro puñaladas en la espalda y en el abdomen. El crimen trascendió ya que el joven de 33 años era publicista, miembro de la comunidad LGBT+ y tenía relación con influencers como Yeri Mua.

Coraje

“Si algo yo puedo cooperar en este caso, algo que yo sepa, igual lo voy a hacer... Me da muchísimo coraje, es imposible no sentirme con coraje en este momento, no es un buen momento, no es un buen día y todos estamos bastante tristes y sacados de onda”, externó la llamada “Bratz jarocha” en sus redes sociales.