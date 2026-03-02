Yeri Mua lucha contra depresión

Yeri Mua sorprendió al revelar que intentó quitarse la vida en uno de los momentos más complicados de su carrera, poco antes de un concierto en la Ciudad de México.

Sus palabras generaron impacto inmediato en redes sociales, ya que la famosa es conocida por su personalidad fuerte y polémica. Sin embargo, esta vez mostró su lado más vulnerable al admitir que atravesó una etapa de depresión profunda en la que pensó en atentar contra sí misma. “Sí, claro, sí lo intenté, estoy bien pendeja y no supe cómo, que es diferente, sobre todo siempre tengo a mi mamá de mi lado”, explicó.

La veracruzana detalló que todos los martes asiste a terapia con su psiquiatra y que toma medicamentos para evitar recaídas en la depresión. Aseguró que, más allá del tratamiento médico, el apoyo familiar ha sido clave para mantenerse alejada de pensamientos suicidas.

Hablar públicamente sobre su intento de suicidio representa un giro importante en su narrativa pública. En lugar de enfocarse en polémicas, decidió visibilizar la importancia de la salud mental, especialmente en jóvenes que enfrentan depresión.