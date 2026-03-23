Yeri Mua no hará gira

Yeri Mua se sinceró con sus fans y no les ocultó nada al afirmar que canceló su gira por México y Estados Unidos, debido a que su equipo de trabajo le “jugó chueco”.

Una de las características que tiene la cantante e influencer veracruzana es que no tiene pelos en la lengua al afirmar que otro de los obstáculos es que no vendió boletos para su show en el Auditorio Nacional. “Pues al chile cancelé toda mi gira de México y USA, incluyendo el Auditorio Nacional por varias razones. El chiste es que ya no se hará el gran evento”, confesó.

Aunque en redes sociales los detractores no tardaron en decir que fue por “falta de ventas” (o el famoso flop), la realidad es más compleja. “Ya no trabajo con mi antiguo equipo de representación. Hubo problemas con la gente y, en realidad, estoy trabajando ahora con mi mamá, ella se ha convertido en mi representante”, señaló.

Reality a la vista

A pesar del trago amargo para los fans que ya tenían su outfit listo, Yeri Mua no se retira. Al contrario, este parece ser un reinicio: “Estoy por lanzar nuevo disco... además, estoy analizando una invitación para ‘La casa de los famosos’. Esto no termina”.