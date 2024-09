La “Bratz Jarocha” asistió al pódcast de Iván “La Mole”, amigo del conductor de Multimedios, Adrián Marcelo. El exparticipante de La casa de los famosos ahí dijo que no le parecía correcto que las personas lo calificaran de malo por lo que hizo en el reality show.

Yeri Mua agregó que por eso no tiene pensado participar en un reality como ese, porque lo más probable es que acabaría siendo odiada por la mayoría del público. “La verdad, a mí me encierran con un montón de cabrones que ni conozco, obvio me vuelvo loca. Aparte, tengo una personalidad bastante fuerte y siento que hay momentos donde llego a chocar con otras personas, entonces no me imagino conviviendo”.

La cantante de música urbana es consciente de que, por su personalidad, acabaría siendo la villana del reality show: “Siento que si me meto a ‘La casa’, hasta me funan peor. Siento que sí sería villana”.