Yeri Mua se quitará las costillas

A través de su cuenta oficial en Instagram, Yeri Mua compartió con sus seguidores su intención de someterse a la llamada “luxación de costillas”, una cirugía que, según explicó, espera realizarse en diciembre.

En una de sus historias, la influencer expresó: “Recomienden cirujanos para quitarme las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. Pago lo que sea, pero que me deje cintura de Iphone”.

Esta declaración no solo evidenció su interés por el procedimiento, sino que también puso de manifiesto la popularidad creciente de esta intervención entre celebridades de la música, la televisión y las redes sociales.

Experiencia

Diversas figuras públicas que se han sometido a esta operación han señalado que se trata de una de las intervenciones más dolorosas en el ámbito estético. Briggitte Bozzo, actriz y participante del concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, es una de las personalidades que recientemente confirmó haberse hecho esta cirugía.

La conversación sobre la intervención de Bozzo cobró relevancia cuando Wendy Guevara, líder de “Las Perdidas”, mencionó públicamente el procedimiento al que se sometió la famosa.