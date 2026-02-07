Yeri Mua sigue quejándose de Carolina Miranda

Yeri Mua revivió la polémica al aseverar que recibió mucha “mala vibra” de parte de Carolina Miranda en uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. El señalamiento ocurrió en la llamada Casita del artista, un espacio exclusivo durante el show.

Mua ya había mencionado el tema semanas atrás, pero en su participación en los Tiktok Awards, amplió su versión al hablar del episodio que, según dijo, la tomó por sorpresa en medio del ambiente festivo que rodeó las presentaciones del puertorriqueño.

La jarocha explicó que no conocía previamente a Carolina Miranda ni su trayectoria artística. Para ella, el punto no fue la fama, sino la actitud mostrada. “Eso no quita el cómo tú actúas en la vida real. Me golpeó toda la noche. Yo sí sentí mucha soberbia de parte de esta chava y mucha grosería”, expresó, dejando claro que el respeto, desde su visión, debe prevalecer sin importar el medio o la carrera de cada persona.