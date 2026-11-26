Yeri Mua habló de su ausencia en las transmisiones en vivo. La veracruzana reveló que ha presentado problemas para hablar y coordinar sus movimientos, situación que preocupó mucho a sus seguidores.

La intérprete de “Chupón” suele conectarse a Tiktok mientras se maquilla y platica con su público. Aunque publicó algunos videos, sus fans comenzaron a preguntarle qué pasaba. “Han sido momentos complicados y he tenido problemas en mi habla y coordinación. Sé que todo va a mejorar y estaré mejor. Las amo y las extraño mucho”, escribió en Instagram.

Padecimientos

Hasta ahora, la influencer no ha dado a conocer un diagnóstico ni ha explicado qué ocasionó estas dificultades. Antes habló sobre la dermatitis, la ansiedad y los ataques de pánico, pero no ha relacionado esos antecedentes con lo que experimenta actualmente.

Pese a la pausa en sus transmisiones, Yeri continúa con sus compromisos musicales. La jarocha fue elegida para cerrar la segunda temporada de Amazon Music Live, donde preparó una presentación con temas conocidos y canciones de su álbum. “Fue una selección de canciones viejas que ya tenía, que han sido hits, y junto con otras nuevas que son parte de mi álbum, fue muy lindo, porque tuve la oportunidad de tener esta dirección creativa, que es lo más importante para mí”, contó.

Sus seguidores esperan que pronto retome sus charlas en directo.