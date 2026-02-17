Yeri Mua tiene un terrible viernes 13

El viernes 13 cobró su primera víctima de la farándula. Yeri Mua, vivió momentos de auténtica furia y desesperación mientras se dirigía al Palacio de los Deportes para el esperado concierto de El Malilla. Lo que prometía ser una noche de celebración se transformó en una pesadilla vial que dejó su camioneta fuera de combate.

El drama estalló en la entrada al segundo piso del Periférico, donde la “Bratz Jarocha” quedó atrapada en un incidente digno de película de acción. Según denunció la propia modelo, un conductor imprudente que circulaba frente a ella intentó evadir el pago del peaje TAG.

Este acto de irresponsabilidad activó el sistema de seguridad, provocando que las temibles cuchillas emergieran del suelo para detener al infractor. “El de adelante de mí le poncharon las llantas porque no pagó el TAG y yo sí pagué y me poncharon las llantas también”, reclamó la influencer.

Con su característico estilo directo, exigió de inmediato asistencia vial y que se le repongan tanto los neumáticos como el tiempo perdido.