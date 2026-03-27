Yeri Mua y Bellakath subirían al ring

El posible regreso de una rivalidad volvió a encender las redes sociales. Aunque parecía que todo había quedado atrás tras su colaboración musical, los nombres de Yeri Mua y Bellakath volvieron a colocarse en tendencia por una inesperada propuesta.

Luego de trabajar juntas en el tema “Él no es tuyo”, ambas influencers habían dejado atrás sus diferencias. Sin embargo, la polémica resurgió cuando Poncho de Nigris lanzó una dinámica en su cuenta de X (antes Twitter), donde preguntó a sus seguidores qué enfrentamientos les gustaría ver en la segunda edición de su evento Ring Royale.

Amarran navajas

Entre las opciones escribió “¿Bellakath vs Yerimua?”, lo que rápidamente llamó la atención. La primera en responder fue la veracruzana, quien retomó el comentario y aceptó la idea sin rodeos: “Paga chido y jalo”. Poco después, Katherinne Huerta, también se sumó a la conversación con una respuesta breve pero directa: “Jalo”.

Las respuestas de ambas generaron un debate entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron la posibilidad de verlas enfrentarse en el ring, otros pidieron que no participaran en ese tipo de eventos. “No, Yeri, enfócate en tu música y proyectos que te dejen algo a futuro y enriquezcan tu carrera, no te prestes a ese circo”. “Yeri, no te rebajes”. “Eso va a estar bueno”. “Mami, no te dejes pilotear por ese cizañoso, si él te apreciara no te animaría a pelear, obvio que lo hace para divertirse mientras se lastiman tu y yeri”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

En busca de pesos pesados

Además de la polémica entre Yeri Mua y Bellakath, el exparticipante de La casa de los famosos adelantó que ya hay combates confirmados para la segunda edición del evento, dejando claro que busca participantes con alta notoriedad.

En su mensaje escribió: “Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales. Aquí son celebridades. No ‘streamers’ ni ‘gamers’ de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”.