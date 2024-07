Bellakath y Yeri Mua siguen generando polémica por sus mensajes cruzados en redes sociales. Según la versión de Yeri Mua, todo inició por indirectas que habría puesto Bellakath a través de sus “close friends” (mejores amigos) en Instagram, sin embargo, habría borrado las publicaciones tras arrepentirse.

“Neta, yo en las peleas soy la que nunca se entera de lo que dicen. ‘¡Ay, lo borré porque me arrepentí!’, o porque me dio miedo o porque no tuve los huevos para sostenerlo”, declaró.

Fue así como Yeri pidió a Bellakath que no borrara lo que escriben sobre ella, así puede enterarse de todo, además de que considera que se ve mal que borren lo que publican en su contra.

Mua, con la sinceridad que la caracteriza, compartió en sus historias de Instagram una respuesta a Bellakath.

“Cómo puedes quererte burlar de mí, si tú saliste del programa naquísimo para buscar pareja. No mames, hermosa”, expresó.

Pero el comentario más directo hacia la intérprete de “Gatita” fue referente a su físico. “Y la neta, cómo te puedes meter a cada rato con mi físico si las dos estamos bien operadas. A mí me operaron bien y a ti, pues, nada más te estafaron”, dijo.