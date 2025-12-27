Yolanda Andrade despeja dudas

Yolanda Andrade reapareció en un video en el que habla de su actual estado de salud y de los tiempos complicados que ha vivido junto a su familia. La conductora mandó un mensaje navideño y dijo que se encontraba rodeada de su familia, después de que se manejara en medios la versión de que supuestamente su hermana Marilé y su pareja tenían “secuestrada” a Yolanda.

Se dijo que Andrade, de 53 años ya no podía manejar sus bienes ni tenía ninguna libertad porque presuntamente este control lo ejercía su hermana y el novio de esta, sin embargo, Yolanda no habló al respecto en su video compartido en Nochebuena.

En este nuevo video, la conductora de Montse & Joe se sincera con sus seguidores y comienza hablando de lo difícil que ha sido este 2025 debido a que le diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que ataca las neuronas motoras en el cerebro y médula espinal, causa debilidad muscular, parálisis y fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos. Actualmente no tiene cura.

“Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”, expresó.

Yolanda mostró que en su reciente estancia en el hospital le colocaron un catéter por donde le suministran suero y medicamento, pues confesó, sus “venitas ya no podían más”. Finalmente, Yolanda Andrade dio las gracias a la gente que le manda buenos deseos, a sus amigos que la quieren y que están al pendiente de ella, y a los que la apoyan con sus oraciones y con su amor. Se dijo feliz por ver a su familia que fue a visitarla. En el video se sinceró al decir que tal vez se trataba de su última Navidad.