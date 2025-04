Yolanda Andrade exhibe “Materia imperfecta”

“Materia imperfecta”, es la primera exposición individual que la fotógrafa Yolanda Andrade presenta en el Museo de Arte Moderno, la cual se exhibirá hasta el 31 de agosto.

La muestra reúne 35 imágenes tomadas entre 2003 y 2022 en diversas ciudades de México y otros países. Es una selección hecha por Katnira Bello, curadora del MAM, quien también fue alumna de Andrade hace más de una década. “Katnira hizo una magnífica labor. Entrar a la sala fue una sorpresa, me encantó cómo quedó. Es la primera vez que no estoy presente, porque soy muy controladora con mi trabajo. Lo dejé todo en sus manos”, compartió la artista.

Andrade propuso el nombre de la exposición, “Materia imperfecta”; y hace referencia a un concepto alquímico que describe todo aquello que conforma el entorno y que está lejos del estado ideal. “La fotografía también es un medio imperfecto de hacer imágenes. El papel en el que se imprimen las fotos es muy frágil, sufre daños por cualquier cosa, humedad. Considero que no hay foto perfecta, no hay imagen perfecta. Todo tiene un proceso, el tiempo trabaja sobre ellas”, explicó.

En otro comparativo de la alquimia y la fotografía, comentó que la segunda también transforma la materia y revela lo invisible. “Por eso decidí que los títulos de cada obra estuvieran separados, no pegados en la pared. Para que el público se concentre en una lectura puramente visual, no en el título. Que no lo relacione de inmediato, que mire primero”, dijo.

Las imágenes en color, tomadas con equipo digital, marcan una transición en la obra de Andrade. “Hice una gran parte de mi trabajo en blanco y negro, exclusivamente en la Ciudad de México, de 1976 al 2005. En ese periodo, la gente era el foco y la calle, el escenario. Después, al empezar a fotografiar en color, con equipo digital, las personas dejaron de ser el centro. Pasaron a ser parte del entorno y fueron la calle, los objetos, los espacios, los que se volvieron protagónicos”, relató.