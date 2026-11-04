Yolanda Andrade reaparece en redes

Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales para platicar con sus seguidores, aprovechando que aún puede hacerlo, ya que su enfermedad le ha ido quitando la capacidad del habla.

La conductora de 54 padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cefalea en racimos, también referida en algunos reportes como neuralgia del trigémino; la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que daña las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, afecta gradualmente el control muscular, la movilidad, el habla y la fuerza física.

La cefalea en racimos (neuralgia del trigémino), es un trastorno neurológico que provoca dolores de cabeza muy severos, incapacitantes y recurrentes, descritos con un dolor intenso en la zona de los ojos o la cara.

Apariciones intermitentes

Ambas enfermedades la alejaron de los escenarios, donde grababa el programa de televisión Montse y Joe junto a su expareja y amiga Montserrat Oliver, y aunque de vez en cuando regresa a grabar un programa, sus apariciones cada vez disminuyen más.

Yolanda Andrade construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, donde se ha desempeñado como actriz y conductora y donde se consolidó como uno de los rostros reconocibles del entretenimiento. “Estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas”, sostuvo.