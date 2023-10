Alejandra Muñoz Vergara, hija adoptiva de la fallecida actriz Yolanda Ciani, rompió el silencio sobre las declaraciones que Luis Alberto Romero, su hermano, hizo tras ser señalado de presunta violencia en contra de su madre y en las que, además, la acusó de robo.

En entrevista para el programa Ventaneando, Alejandra aseguró que superar la partida de la mujer que más la quiso, a pesar de no llevar su sangre, ha sido algo muy difícil, sobre todo por la polémica que actualmente existe: “Han sido días muy difíciles. Mi mamá era todo para mí. Sí mi mamá me dejó, soy hija de la persona del aseo (pero) no me avergüenzo, al contrario; mi mamá siempre fue la mejor conmigo”, dijo.