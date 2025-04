Yolanda explota contra noticias falsas

Yolanda Andrade estalló en contra de las falsas versiones sobre su muerte. La conductora de 53 años, que lucha desde hace un par de años por recuperar su salud, pidió tener tacto cuando se hable de su estado, pues las noticias falsas alarman a su familia.

La presentadora no se quedó callada ante la desinformación sobre su estado, y con un mensaje contundente criticó a quienes lucran con su salud. “Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivos trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos. @quiencom eres peor que @revistatvnotas”, escribió.

Andrade, compañera de vida y de pantalla de Montserrat Oliver en el programa Montse & Joe, se sinceró al decir que a pesar de que siempre ha sido accesible con la prensa, actualmente esa falta de accesibilidad se debe a que no se siente bien y tampoco tiene ánimos. “Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud”, declaró.

Andrade fue diagnosticada en 2023 con un aneurisma cerebral. Después de ello, su salud ha ido empeorando, tiene dificultades para hablar y para caminar, lo que la ha mantenido alejada de los foros. Aunque volvió en febrero de 2025 a grabar a Montse & Joe, desde entonces no ha regresado, aunque en redes sociales suele ser activa, aparece con amigos como el boxeador Julio César Chávez o la actriz Consuelo Duval.

Recientemente, a Montserrat Oliver se le cortó la voz al dar un mensaje de Yolanda; en redes no han parado las oraciones para que se recupere y esté de regreso conduciendo. A finales del 2024, Andrade viajó con su familia a Estados Unidos, donde se sometió a estudios para un mejor diagnóstico.

Aunque la conductora no se ha pronunciado al respecto, circuló un audio en el que ella habla de que podría padecer esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune crónica que afecta el sistema nervioso central; es decir, el cerebro y la médula espinal.