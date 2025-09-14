Yolanda reaparece muy recuperada

Yolanda Andrade reapareció ante la prensa muy recuperada, con muy buena actitud y con mucho mayor facilidad para hablar, la conductora de 53 años fue diagnosticada este 2025 con dos enfermedades degenerativas diferentes y crónicas que no tienen cura; sin embargo, se muestra agradecida con la vida.

Andrade asistió a una misa dedicada a la diva del cine mexicano Silvia Pinal, ahí se mostró conmovida y recordó las aventuras que tuvo con la Pinal en su momento, por lo que al reflexionar sobre cómo la ha tratado la vida, Yolanda no tuvo más que palabras de agradecimiento.

Fue en 2023 cuando la salud de Andrade comenzó su declive, sufrió un aneurisma cerebral por el que tuvo que pasar, en varias ocasiones, la conducción de su programa Montse & Joe, después presentó problemas oculares, de lenguaje y de movimiento que la alejaron definitivamente del ojo público.

Yolanda Andrade agradeció infinitamente al público que le ha dedicado una oración para que se recupere. Al preguntarle que si actualmente tenía miedo de algo, dijo convencida que no, pues conoce de qué se trata la enfermedad que tiene y qué es lo que va a pasar con ella a corto plazo. “Fíjate que no, porque sé lo que me va a pasar en el aspecto de que conozco la enfermedad y estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta, a veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más que pueda”, admitió.

Compartió que los médicos le dan de tres a cinco años de vida; sin embargo, aseguró, no le tiene miedo a la muerte, pues afirma, ha tomado mucha terapia. Además, se dijo feliz por todo lo que le tocó vivir, porque cumplió sus sueños, viajó por muchas partes del mundo y se dedicó a lo que amó.