Yolanda responde a Enrique Gou

El estado de salud de Yolanda Andrade se ha convertido en tema de conversación; primero por la desafortunada publicación de la revista Quién en la que anunciaban su supuesta muerte (y que fue desmentida minutos más tarde), y ahora por el supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple que habría recibido.

Fue el productor Enrique Gou quien, en un encuentro con los medios, aseguró que la que la conductora se había comunicado con él para informarle sobre su condición; incluso, confirmó que se trasladó a los Estados Unidos para recibir tratamiento. “Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso”, dijo para el canal de Youtube BerisTime.

Tras la revelación pública de su presunto diagnóstico, la también actriz rompió el silencio y se dijo completamente sorprendida y decepcionada de quienes compartieron esta información sin confirmarla antes y, sobre todo, sin su consentimiento.

Andrade se puso en contacto con el periodista Carlos Alberto y, por primera vez, reaccionó a los rumores que la rodean; incluso, tachó al productor de ser poco caballeroso por lo sucedido: “¡Anoche yo te estaba escuchando porque me cuesta mucho trabajo dormir. De pronto te oigo y dije ‘¿cómo? Qué falta de caballerosidad’”, dijo en mensajes de audio.

Joe, como es llamada de cariño, también negó que haya hablado directamente con Gou sobre un tema tan delicado y reprobó que se expresara públicamente sobre algo que no le corresponde. “No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… No quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, agregó

Pese a su evidente molestia, Andrade evitó dar cualquier tipo de detalle sobre su estado de salud y tampoco negó o confirmó que este diagnóstico sea verdad.

¿Cuáles son sus problemas de salud?

Desde 2023, la polémica conductora ha enfrentado serias complicaciones. En abril de ese año fue diagnosticada con aneurisma cerebral que marcó el inicio de diversas crisis. En ese entonces, Yolanda se alejó de las cámaras de televisión para atender su salud, pero, un mes más tarde, reapareció frente en las redes sociales con un parche en el ojo. En una transmisión en vivo, Andrade explicó que utilizaba el parche como precaución, pues su condición hacía que el ojo se le doblara y comenzara a lagrimear, lo cual le molestaba bastante.

En febrero del 2024, fue vista con un tanque de oxígeno, lo que volvió a encender alarmas; pero ella misma tranquilizó al público al revelar que solo era por un tratamiento médico.

Para abril de ese mismo año, trascendió que los problemas oculares le habían regresado, por lo que volvió a utilizar el parche. “Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien, discúlpenme”, dijo al programa Venga la alegría.

Dos meses más tarde, Joe volvió a su programa; sin embargo, apareció con un pizarrón pues presentaba dificultades para comunicarse. “Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí, porque voy a ser su intérprete; resulta que está afónica y no puede hablar”, expresó Oliver.

En julio su salud volvió a vulnerarse tras contraer una bacteria en la sangre, por lo que tuvo que ser hospitalizada por varios días. A pesar de estas adversidades, Andrade ha mantenido una actitud positiva, a principios de febrero dle 2025 volvió a Montse y Joe, aunque con dificultades para hablar.