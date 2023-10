“Me cansa demasiado la luz”, aseguró la conductora Yolanda Andrade en relación con la revelación de su padecimiento de fotofobia. Yolanda Andrade es una conductora mexicana reconocida por su participación en algunos programas como Montse y Joe (2018) en el que comparte créditos con Montserrat Oliver. A finales de abril de este año, la personalidad compartió que fue hospitalizada por problemas de salud.

A pesar de que no ha revelado con exactitud los malestares que la han afectado, Yolanda Andrade ha estado compartiendo en diferentes medios que no se siente bien. Incluso regresó a sus programas portando un parche en su ojo derecho.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

El pasado 11 de octubre, durante una de las transmisiones del show de Montse y Joe, Yolanda Andrade se sometió a una especie de terapia de energía con una persona originaria de Corea que asegura especializarse en ese ámbito.

Durante el proceso, Yolanda Andrade gritó en diversas ocasiones y hasta lloró. Al final de la terapia no dijo nada; sin embargo, este 17 de octubre, en conversación con varios medios de comunicación, la conductora reveló lo siguiente:

“Yo no me di cuenta de lo que pasó hasta que terminó el programa y en el carro lo estaba viendo porque todavía me quede con mucho sentimiento. Hasta que me vi en el video supe que había llorado mucho, sentí mucho dolor”, aseguró Andrade.

También reveló que, a pesar de estar feliz de trabajar, últimamente ha sentido distintos tipos de malestares al grabar sus programas. “Cuando vengo a trabajar vengo con muchos ánimos, pero cuando termino de grabar me pongo muy mal... Estoy completamente exhausta y me cansa demasiado la luz. Ya me dijo mi doctor que era una cosa de fotofobia”, señaló.

Yolanda aseguró que siente que la luz la molesta mucho y hasta comparó la sensación con estar expuesta a un rayo láser en el ojo.

¿Qué es la fotofobia?

De acuerdo con el sitio especializado de Medlineplus, la fotofobia es un padecimiento bastante común que consiste en la molestia en los ojos por la presencia de luces brillantes. Existen diversas causas que pueden provocar fotofobia como: úlcera corneal, meningitis, migraña, quemaduras en los ojos, uso excesivo de lentes de contacto, entre otros.