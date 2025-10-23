Yolanda vuelve a Montse & Joe

El regreso de Yolanda Andrade al programa Montse & Joe generó expectación entre seguidores de la conductora, quien usó un atuendo de San Miguel Arcángel, según interpretación de sus fans, como símbolo de protección espiritual.

La presencia de la sinaloense en la XEW, luego de meses de ausencia debido a complicaciones de salud, estuvo marcada por muestras de cariño y un ambiente de esperanza entre compañeros y público.

Ovacionada

El momento en que Yolanda Andrade regresó al set estuvo lleno de una carga emocional por el reencuentro con Montserrat Oliver. La comunicadora arribó en una camioneta negra, siendo recibida con gritos por su colega. “Te amo con todo mi corazón”, expresó Andrade visiblemente afectada. Mientras que Oliver replicó: “Te extrañé mucho”.

La reacción del público no se hizo esperar y, fuera del foro, los presentes corearon palabras de aliento para la sinaloense. Todo el equipo del programa subrayó la importancia de este regreso. Decenas de espectadores y miembros de la producción dedicaron una ovación de pie a la anfitriona después de varios meses alejada de las cámaras.

La aparición de Yolanda estuvo precedida por declaraciones sobre su estado de salud. Diagnósticos médicos en 2023 confirmaron la existencia de un aneurisma cerebral, una afección con consecuencias.

En diversas entrevistas, la propia Andrade señaló: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”.