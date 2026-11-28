La Navidad no solamente se trata de los regalos que llegan debajo del árbol, sino de aprender a valorar lo que tenemos. Ese fue el mensaje que Yordi Rosado compartió con cientos de personas durante el encendido del árbol navideño del centro comercial Manacar, donde invitó a los asistentes a cerrar los ojos por unos segundos y agradecer por las cosas buenas de su vida.

Antes de iluminar el monumental árbol, el conductor pidió al público hacer una pausa y dejar de lado, aunque fuera por un instante, las preocupaciones cotidianas, pensar en la emoción de la Navidad como si fueran niños de nuevo. “Es algo que también empieza un año nuevo. Por eso hay mucha ilusión, mucha ilusión. Así es que yo les pido a todos que por cinco segundos todavía no lo hagan, pero que cierren los ojos”, expresó.

Yordi invitó a los presentes a pensar en aquello que tienen y no únicamente en los problemas que enfrentan. Reconoció que las dificultades forman parte de la vida, pero consideró importante no permitir que estas opaquen la ilusión que caracteriza las fiestas decembrinas.

Emoción por todos lados

Durante la celebración, niños, jóvenes, señoras y hasta un hombre se acercaron al conductor para saludarlo, pedirle fotografías y autógrafos. Uno de los encuentros más significativos ocurrió cuando un señor le gritó para llamar su atención y le expresó que lo seguía desde hacía muchos años, una muestra de cariño que evidenció el vínculo que ha construido con distintas generaciones.

Finalmente, Yordi fue el encargado de encender el árbol, decorado con esferas rojas y blancas, bastones de caramelo y figuras navideñas.