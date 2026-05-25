Yoshi and the Mysterious Book cambia enemigos

Hay personajes dentro de Nintendo que parecen existir para una misión muy específica: experimentar. Mario normalmente carga con el peso de marcar el camino principal, Zelda reinventa estructuras enormes cada cierto tiempo y otras franquicias sirven para construir géneros completos. Yoshi, en cambio, siempre ha ocupado un lugar muy curioso dentro de la compañía. A pesar de aparecer constantemente en juegos, spin-offs y prácticamente cualquier celebración de Nintendo, la realidad es que sus aventuras propias llegan con menos frecuencia y cuando aparecen suelen aprovechar esa libertad para intentar algo distinto.

Pasó hace décadas con Yoshi’s Island, que tomó la estructura tradicional de Mario y decidió romper varias de sus reglas. También ocurrió en otros proyectos posteriores donde Nintendo parecía utilizar a Yoshi como una especie de laboratorio creativo para probar mecánicas o ritmos distintos.

Ahora, con Yoshi and the Mysterious Book, vuelve a sentir esa misma intención. Desde sus primeros minutos deja claro que no estamos frente a plataformas tradicionales que muchos podrían imaginar. Aquí no se trata de correr hacia una meta, derrotar enemigos y superar obstáculos cada vez más complejos. Su propuesta es completamente distinta y encuentra su personalidad a través de algo mucho más extraño: la curiosidad.

Desde el planteamiento todo parece una especie de cuento infantil interactivo y justamente ahí está gran parte de su encanto. Nintendo construye una historia extremadamente sencilla, pero muy efectiva, donde la narrativa y el gameplay dependen directamente uno del otro. Lo interesante es que el objetivo nunca se convierte en llegar rápidamente al final de un escenario. Más bien, el juego transforma cada página en una invitación constante para observar, experimentar y hacerse preguntas, porque aquí avanzar importa menos que descubrir.

El verdadero reto es aprender a observar

La primera gran sorpresa llega rápidamente y rompe una expectativa muy importante. Yoshi and the Mysterious Book prácticamente elimina la idea tradicional de enemigos dentro de un juego de plataformas. Sí existen ciertos obstáculos, situaciones específicas y personajes con comportamientos particulares, pero este no es un juego construido alrededor del combate o de superar amenazas constantes. Su estructura funciona de manera muy distinta y desde los primeros minutos queda claro que Nintendo quiere que el jugador cambie por completo su manera de acercarse a la aventura.

El juego se divide por capítulos y cada uno contiene distintas secciones relativamente pequeñas que funcionan como espacios de exploración. No estamos frente a niveles gigantescos ni recorridos largos al estilo Mario Wonder o Donkey Kong. Son áreas mucho más contenidas, diseñadas específicamente para observar detalles y experimentar con cada objeto o criatura que aparece en pantalla. Ese enfoque hace que el ritmo cambie por completo, porque el objetivo deja de ser avanzar rápidamente y pasa a convertirse en descubrir cómo funciona cada rincón del escenario.

Cada descubrimiento es parte de la aventura

La gran idea detrás del Profesor Leo funciona sorprendentemente bien porque convierte cada descubrimiento en una pieza narrativa y jugable al mismo tiempo. Conforme interactuamos con criaturas, plantas o cualquier elemento importante, el libro comienza a registrar información y construir una especie de enciclopedia viva que se alimenta directamente de nuestras acciones. Poco a poco vamos descubriendo comportamientos, reacciones y características nuevas que alimentan tanto la historia como el progreso.

El arte sigue siendo su mejor herramienta

Hay algo que Nintendo lleva años demostrando y Yoshi and the Mysterious Book vuelve a reforzarlo perfectamente: la potencia gráfica jamás ha sido su principal arma y tampoco parece necesitarla. Visualmente estamos frente a uno de esos juegos que desde el primer momento encuentran una identidad tan clara que resulta difícil no quedarse observando pequeños detalles del escenario o de las criaturas que aparecen constantemente.

La dirección artística transmite completamente la sensación de encontrarnos dentro de un cuento interactivo. Todo parece diseñado con muchísimo cuidado y personalidad.