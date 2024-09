Yosstop rompe el silencio tras detención

La influencer Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como Yosstop en Youtube, rompió el silencio tras ser arrestada por segunda ocasión el domingo 25 de agosto. Aunque fue liberada poco después del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

La creadora de contenido fue detenida por presuntamente violar medidas de protección en su contra, al presuntamente utilizar sus redes sociales para amedrentar a una excolaboradora. Este arresto, que duró casi 36 horas, no tiene relación con su primera detención en 2021, cuando fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla por divulgar imágenes de una menor de edad, lo que la llevó a pasar cinco meses en prisión.

Emilio Robles Gómez, abogado de la famosa, explicó que, el 13 de marzo, una mujer solicitó a un juez de control que ordenara medidas de protección para que Yosstop suspendiera sus redes sociales, argumentando que sufría amenazas por parte de los seguidores de la influencer, e incluso que ella misma los incitaba.

El abogado subrayó que no hay una causa justificada para esta detención y afirmó que Yosstop ha seguido las instrucciones legales y se ha comportado de forma respetuosa para evitar involucrarse nuevamente en problemas legales.

Narra su paso por El Torito

En una entrevista para el canal de Youtube Wefere News, Hoffman, acompañada por su esposo Gerardo González, relató cómo fue su experiencia, limitando algunos detalles debido a que el proceso legal continúa en curso.

“La verdad es que me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar, siempre fueron respetuosos. Muy bien todos, nada de que quejarme, al contrario, agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, pero esta vez sí, el trato fue bueno”, expresó.

Gerardo explicó que se encontraban en la audiencia del caso cuando se efectuó el arresto en ese mismo lugar. “Fue mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo de qué va a pasar. El simple hecho de que te priven de tu libertad otra vez, es mucha incertidumbre, es mucha ansiedad, es como soltar el control y dejar que pase”, dijo Yos sobre ese complicado momento.

La creadora de contenido rompió en llanto y expresó su esperanza de que las situaciones en su vida se tranquilicen. “Pidiéndole al universo que por favor ya nos dejen en paz, y creo que las acciones hablan más que las palabras. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz. No entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez. No solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá, es mi hija, y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana, es algo que me duele muchísimo”, mencionó.

La influencer agregó que comprende que hay que hacerse responsable de las acciones cuando se cometen errores, pero asegura que en este caso no fue así, y señaló que decidió desaparecer de las redes sociales para evitar estar en el plano mediático por convicción propia.