Este filme japonés, logró destronar a El viaje de Chihiro, un clásico de Studio Ghibli, convirtiéndose así en el anime más taquillero hasta la fecha. La película obtuvo un reconocido éxito, no solo en el país donde fue elaborado, sino también mundialmente. Un éxito que continúa hasta el día de hoy.

Your Name es una de las mejores películas de animación que se lanzó en 2016, y también lo continúa siendo en la actualidad. Este filme brinda una historia cargada de emoción y a su vez, un paseo por las tradiciones niponas cargado de humor, amor y una gran sensibilidad hacia la identidad de género. Bajo la dirección de Makoto Shinkai, veremos una historia que mezcla el romance y el drama fantástico.

Una historia fascinante

Taki y Mitsuha son dos adolescentes, que descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian. De esta manera, comienzan a comunicarse por medio de notas para ayudarse el uno al otro (y de paso tomar medidas para que esta pequeña invasión no sea un desastre).

A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco los convierte en algo más que amigos. Pero lo que no saben estos dos jóvenes, es que pronto llegará un suceso que podrá separarlos y provocar que sus sueños intercambiadores se prolonguen en el tiempo.

Las razones de su éxito

Your Name tiene pequeños detalles que la convierte en una gran película animada. Por ejemplo, Makoto Shinkai juega mucho con la utilización de la luz de una manera muy realista y creativa, generando destellos de belleza en las imágenes.

Por otra parte, los paisajes son algo más que un simple fondo visual. Estos forman parte de la historia, permitiéndonos ahondar en este juego de dualidades durante la película. De esta manera, visualizamos las diferentes del entorno rural frente a la gran ciudad, la identidad femenina en contraposición a la masculina, la tradición frente a la modernidad.

Con respecto a los dos primeros tercios de Your Name, aquí vemos como se han conjugado de manera excelente el humor, la fantasía de la historia y la presentación de los personajes. En este momento es cuando los conocemos y comenzamos a comprender lo que sucede realmente entre ellos.

El último tercio se desarrolla después de un inesperado giro de guión y esto lleva la trama por una senda menos cómica, pero si más intensa emocionalmente y cargada de drama, romance y hasta llanto. Lo cual queda muy enfatizado por la banda sonora de Radwimps.

Narrativa espectacular

Your Name no es la clásica historia con la estructura que todos conocemos (introducción, nudo, desenlace), sino que la narrativa está alterada completamente, hasta el punto de que se vienen dando indicios del desenlace de la obra desde el momento en que empieza la producción, fruto de esa alteración del tiempo en que transcurren las secuencias.

Pero es que no sólo se altera el tiempo, sino que el espacio en el que se desarrolla la trama cambia considerablemente, de modo particular, desde el momento en que se produce un punto de quiebre en la obra. En esta producción hay un antes y un después claramente diferenciados, por lo que no os dejéis engañar por el metraje, ya que desde el momento en que ocurra un determinado suceso, la obra va a adquirir una profundidad en su conjunto que no era posible esperar al visionar los primeros minutos de la cinta. Se puede comparar con la novela de detectives que deja caer indicios aquí y allá para que el lector avispado descubra a tiempo quién es el asesino, con la diferencia de que, por muy avispado que seas, es muy complicado que augures el desenlace de la producción, ya que las pistas que ofrece el desarrollador no son muy evidentes.

Más allá de la genialidad del guion, y de la estructura atípica que ofrece la narrativa, un punto que caracteriza a Your Name es el alto impacto emocional que genera. Al dar un cambio tan brusco la narración, la obra se encamina por unos derroteros que incitan más a la empatía, la contemplación de la belleza en la propia obra o incluso el sentimentalismo. Las tomas que se recogen son preciosas, profundas, y dispuestas a sobrecoger el alma del espectador, es más que probable que en algún punto de la cinta acabes llorando de emoción, o como mínimo sueltes alguna lagrimilla. Os dejo los primeros minutos del metraje, en los que ya se observa que la obra no tiene nada de convencional.

Anímate a verla

Your Name tiene todo lo necesario para ser una gran película animada. Makoto Shinkai ha llevado adelante un filme que cuenta con todo lo necesario: comedia, romance, drama y fantasía. Los cuales fueron utilizados correctamente, sin sobrepasarse y provocar que la película sea un total fracaso.

La historia es muy delicada, permitiendo que los espectadores se sientan parte de la trama y deseen constantemente un buen final para ambos protagonistas. Uno se reirá y sufrirá con ellos, pero la realidad es que valdrá la pena.