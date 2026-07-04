Youtuber regala relojes a jugadores

El youtuber estadounidense Stephen Deleonardis, mejor conocido en redes sociales como Steve Will Do It, sorprendió a los jugadores de la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, luego de regalarles unos relojes.

El momento se dio luego de su victoria sobre República Checa en el estadio Ciudad de México, en la ronda de fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes de su enfrentamiento a Ecuador en los dieciseisavos de final, cuya victoria llevaría al equipo tricolor a clasificar en la ronda final.

El creador digital habría apostado por México en su partido contra Chequia, y su triunfo sobre el país europeo lo llevó a ganar dos millones de dólares, por lo que decidió agradecer a la selección con un obsequio distintivo: relojes Rolex, cuyo costo ronda desde los 250 mil pesos.

¿Quién es Steve Will Do It?

Nacido en agosto de 1998 en Oviedo, Florida, Stephen Deleonardis es un creador de contenido estadounidense de 27 años, conocido por sus videos de retos extremos de comida, sorteos de dinero y acrobacias extravagantes, lo que le llevó a adoptar el apodo de Steve Will Do It (Steve Lo Hará).

Guiado por su espíritu emprendedor, Stephen inició su primer negocio en línea a los 18 años, vendiendo camisetas personalizadas, luego de abandonar la escuela. En 2017, comenzó su carrera en redes, publicando videos en Instagram.

En 2019 se mudó a una residencia en Los Ángeles y se unió a Nelk Entertainment, conocidos como Nelk Boys, un exitoso canal de Youtube con más de 8 millones de suscriptores y compañía de medios de Norteamérica.