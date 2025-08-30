La cantante francesa de origen camerunés, de 26 años, se atreve a exponerse, a mostrar su barriga y senos generosos, en una industria como la de la música pop francesa aún muy estandarizada. Ella muestra su cuerpo en situaciones sensuales, a veces eróticas y pesa 135 kilos. Ama su cuerpo y ser portavoz de la inclusión.

Yseult es una cantante, compositora y rapera francesa de 24 años, originaria de Burdeos. Comenzó su carrera como rapera en 2015 bajo el nombre de Iseut y, desde entonces, ha publicado dos EP y un álbum que le han valido elogios de la crítica. Su música, galardonada, le ha granjeado un reconocimiento internacional y le valió el Premio de la Música Francesa al mejor álbum urbano en 2019.

Sus inicios

Yseult nació como Iseut Auvray, en Burdeos, en 1995. Desde pequeña se interesó por la música, y sus padres la introdujeron a la música clásica y a las canciones tradicionales francesas. Empezó a componer sus propias canciones a los 13 años y poco después se unió a un colectivo local de hip hop.

Comenzó su carrera musical profesional en 2015 con el lanzamiento de su primer EP bajo el nombre de Iseut. El EP de cinco canciones, titulado Une autre histoire, demostró su talento lírico con una mezcla de melodías de rap y pop. En 2016, lanzó un segundo EP, titulado Ce soir, que incluía canciones con Bigflo & Oli y Vitaa.

En 2018, Yseult lanzó su primer álbum de estudio, titulado Noir. El álbum fue elogiado por la crítica por su singular fusión de rap, pop, soul y R&B. Ganó el Premio de la Música Francesa al mejor álbum urbano en 2019, consolidando aún más el estatus de Yseult como una de las artistas femeninas de hip hop más importantes de Francia.

Ícono pop

A lo largo de su carrera, Yseult ha colaborado con algunos de los artistas franceses más famosos, como Soprano, Bigflo & Oli y Vitaa. También con artistas internacionales como el rapero estadounidense French Montana en su canción “No pressure”. En 2020, colaboró ??con el DJ holandés Martin Garrix en su canción “So far away”.

Poco después del lanzamiento de Noir, Yseult captó la atención del público internacional. Desde entonces, se ha presentado en numerosos festivales de todo el mundo y se ha convertido en un ícono para las jóvenes artistas de hip-hop. Su sonido y mensaje únicos han calado hondo entre sus fans de todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas emergentes más exitosas de Francia.

En 2020 el video para “Corps”, su canción autobiográfica, alcanzó los 1.4 millones de reproducciones. El 20 de noviembre lanzó su tercer EP, Brut, con 6 pistas. El 11 de enero de 2021 nominaron a Yseult en la categoría de revelación femenina del año y a su canción “Corps” en la categoría de canción original en la trigésima sexta entrega de los premios Victoires de la Musique (Victorias de la Música). El 12 de febrero de 2021 ganó el premio a revelación femenina en esta ceremonia.

En cada paso que da reafirma su independencia y su singularidad. Ha creado su propio sello discográfico y ha tomado las riendas de su carrera, decidiéndolo todo, siendo consciente de cómo es la industria y marcando las pautas de su camino. Está orgullosa de ella y de su música.

Con elogios de la crítica y millones de visitas en Youtube, es una de las artistas que están cambiando el rostro del pop en Francia, junto a Lous and the Yakuza y Aya Nakamura.