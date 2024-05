Yuri fue cuestionada acerca de la reciente ruptura de Cristian Castro e Ingrid Wagner, y aunque dijo desconocer los pormenores de la separación, habló sobre la idea que tiene sobre las mujeres, pues destacó que considera que, la mayoría de ellas, busca un hombre por interés económico.

Desde hace muchos años, es bien sabido que el cantante de “Azul” se enamora fácilmente, sin embargo, en los últimos meses ha dado de qué hablar como nunca antes, pues en un período de tiempo muy corto se dijo enamorado de dos mujeres distintas: lamentablemente, el amor por las dos no duró mucho.

Primero, el “Gallito Feliz” dio a conocer su noviazgo con Mariela Sánchez, una mujer argentina —dedicada al negocio inmobiliario— que, durante su relación, también asesoró su imagen y sus redes sociales.

En su momento, Cristian se dijo tan enamorado de Mariela que la trajo a México para presentársela a su madre, Verónica Castro, y para llevarla a conocer la Basílica, donde le prometió que un día se casarían. Pero no bastó más que un par de días para que su amor se disolviera y cada uno retomara sus caminos separadamente, sin que quedara muy clara la razón de su ruptura.

Al poco tiempo, el intérprete de “No hace falta” se dejó ver en sus redes sociales con una nueva pareja, Ingrid Wagner —también argentina—, con quien realizó un viaje a Londres, pero, del mismo modo que ocurrió con Mariela, en poco tiempo tomaron la decisión de separarse.

Fue en este contexto que Ventaneando cuestionó a Yuri —quien hace poco emprendió una gira a lado de Cristian— acerca de las relaciones fallidas que ha sostenido últimamente su colega. Y aunque ella no quiso ahondar en el asunto, asegurando que se enteró de su última desilusión a través del programa de espectáculo, sí respondió a otra pregunta.

La veracruzana respondió a la interrogante del por qué hay mujeres que siguen apostando a una relación amorosa al lado del cantante, cuando ha demostrado ser inestable emocionalmente. Fue entonces que sugirió que, posiblemente, era para disfrutar de los detalles materiales que Castro les podría proporcionar.

“Mira, no sé con qué intención están las chicas ahí; hablo por las mujeres en general, se puede decir que un 70 por ciento de las mujeres dan su vida, su pasión o dan todo por una bolsa, por un ‘shopping’. Creo que la mujer nos estamos desvalorizando demasiado, por eso los hombres no nos respetan”, señaló.

Aunque precisó que ella no se considera parte de ese grupo, pues aseguró que todo lo que ha logrado ha sido por mérito propio. “Nunca di mi cuerpo ni mi amor por una bolsa, no le di las nalgas a nadie, todo lo he hecho con mi garganta y mi trabajo, yo di mis pompis, cuando era soltera, a quien yo quería, pero no por dinero o por una bolsa”, declaró.