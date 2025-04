Yuri la libra tras caída en el escenario

Yuri está muy agradecida con su cuerpo por haber resistido la caída que se dio hace unos días durante un concierto que ofreció en Tampico. La cantante de 61 años sufrió un resbalón que terminó en caída, y aunque aparentemente no pasó a mayores, el vestuario se le rompió y la pedrería se le enterró en la rodilla, eso sí, piensa que pudo haber sido peor. “Estoy admirada, porque si yo no tuviera la condición física que tengo, obviamente me alimento bien, no estoy subida de peso, estoy flaquita, eso me ayudó mucho a que no se me quebrara ningún hueso o un esguince”, consideró.

“No tengo nada, solamente esto, que es poquito de lo que me pasó porque rompí los vestuarios, las dos rodillas las abrí y, aparte, como tenían piedritas, las piedras se me incrustaron y eso fue lo que me raspó las rodillas”, aseguró.

Yuri, quien forma parte de Juego de voces junto a Mijares, Lucero y Emmanuel, se prepara para cantar con ellos en un show titulado “Entre amigos”, el cual se realizará en el Palacio de los Deportes el próximo 20 de junio.